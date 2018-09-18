Медведев утвердил состав рабочей группы по реализации инвестпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании рабочей группы для содействия реализации новых инвестиционных проектов.

В состав группы вошли 44 человека из числа представителей федеральных органов власти и бизнес-сообщества. Сопредседателями стали первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сказано в документе.



Группа будет содействовать реализации новых инвестиционных проектов, направленных на исполнение майского указа президента Владимира Путина в части повышения темпов экономического роста.

Кроме того, она будет готовить предложения по новым инвестпроектам для достижения установленных показателей доли инвестиций в основной капитал в ВВП не менее 25% в 2024 году.

Напомним, что в августе Андрей Белоусов выступил предложением изъять в бюджет «сверхдоходы» компаний от изменения цен на продукцию и ослабления рубля. Бизнес раскритиковал идею Белоусова, а кабмин предложил, чтобы компаниинаправили дополнительные доходы на инвестиции.