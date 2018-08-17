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Правительство не поддержит идею изъятия 500 млрд рублей у бизнеса

17:11, 17.08.2018
Правительство не поддержит идею изъятия 500 млрд рублей у бизнеса
Фото: pixabay.com

Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли.

Инициативу помощника президента Андрея Белоусова по изъятию сверхдоходов обсудят 24 августа на совещании с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова и представителей крупного бизнеса.

«Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается», — цитируют «Ведомости» пресс-секретаря Силуанова.

При этом кабмин хочет, чтобы компании направили дополнительные доходы на инвестиции. Отмечается, что на встрече обсудят предложения Минэкономразвития по стимулированию инвестиций и увеличению их доли в ВВП до 25%.

Напомним, помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов. Ранее против инициативы выступили три министерства.

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