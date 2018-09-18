Минниханов в Малайзии посетил строительство инновационного эко-города

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках визита в Малайзию ознакомился со строительством инновационного эко-города Forest City и изучил деятельность зоны экономического развития «Искандар».



Минниханов также провел встречу с деловыми кругами Малайзии. По его словам, у Татарстана выработан хороший опыт взаимодействия с малазийскими партнерами.

«Деловые круги Малайзии ежегодно принимают активное участие в Международном экономическом саммите «Россия — исламский мир» — «Казаньсаммит»», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что Forest City в Малайзии состоит из четырех искусственных островов общей площадью 1,386 га и включает в себя инновационную трехмерную многоуровневую концепцию городского планирования, скрытую зеленым окружением без транспорта и потока туристов.

Ранее сообщалось, что Минниханов находится с рабочим визитом в малайзийском Джохор-Бару.