Сергей Чемезов едет в Татарстан

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов посетит Татарстан 21 сентября. В его программе визиты в Зеленодольск и Казань.

Сначала он приедет в Зеленодольск на открытие центра специального машиностроения АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» (POZIS)», входящего в концерн «Техмаш» «Ростеха». Ожидается, что здесь будут обсуждены вопросы повышения производительности труда на предприятиях машиностроительной отрасли, т.к. зеленодольское предприятие «Техмаша» зарекомендовало себя как одно из наиболее успешных в сфере наращивания производительности труда и развития параллельных направлений бизнеса. Центр специального машиностроения был создан в августе этого года.

В Казани пройдет рабочая встреча президента РТ Рустама Минниханова и Сергея Чемезова. Напомним, что в конце осени должна завершиться сделка по обмену 3% акций КАМАЗа на госпакеты трех радиоэлектронных предприятий Татарстана.

