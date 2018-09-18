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Основателю СК «Наследие» Нурисламову продлили арест

13:49, 18.09.2018
Основателю СК «Наследие» Нурисламову продлили арест
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Верховный суд Татарстана продлил до 18 октября арест основателю сберегательной компании «Наследие» Ринату Нурисламову.

Основатель набережночелнинского «Наследия», признанного финансовой пирамидой, находится в СИЗО с 18 апреля 2017 года, пишет Chelny-biz.ru. Нурисламову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, в 2013—2014 годах разгорелся скандал с банкротством Ипотечной финансовой компании (ИФК), переименованной в СК «Наследие». Совладельцы обвинили Рината Нурисламова и Антона Иоффе в попытке вывести около 100 млн рублей. Ранее сообщалось, что Нурисламову грозит до 20 лет лишения свободы.

Происшествия Татарстан
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