Основателю СК «Наследие» Нурисламову продлили арест

Верховный суд Татарстана продлил до 18 октября арест основателю сберегательной компании «Наследие» Ринату Нурисламову.



Основатель набережночелнинского «Наследия», признанного финансовой пирамидой, находится в СИЗО с 18 апреля 2017 года, пишет Chelny-biz.ru. Нурисламову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, в 2013—2014 годах разгорелся скандал с банкротством Ипотечной финансовой компании (ИФК), переименованной в СК «Наследие». Совладельцы обвинили Рината Нурисламова и Антона Иоффе в попытке вывести около 100 млн рублей. Ранее сообщалось, что Нурисламову грозит до 20 лет лишения свободы.