Основателю СК «Наследие» Нурисламову грозит до 20 лет лишения свободы

Следствие предъявило окончательное обвинение основателю сберегательной компании «Наследие» Ринату Нурисламову. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.



Нурисламову вместо ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание ОПС) вменили ч. 3 этой же статьи: создание и участие в ОПС с использованием своего служебного положения, передает Chelny-biz.ru со ссылкой на адвоката Евгения Макарова. Наказание предусматривает срок от 15 лет до 20 лет лишения свободы.

Нурисламову также инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. На очереди другие фигуранты дела.

Напомним, в 2013—2014 годах разгорелся скандал с банкротством Ипотечной финансовой компании (ИФК), переименованной в СК «Наследие». Совладельцы обвинили Рината Нурисламова и Антона Иоффе в попытке вывести около 100 млн рублей.