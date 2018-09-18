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Юха Метсола выведен из списка травмированных

12:12, 18.09.2018

«Салават Юлаев» вывел голкипера Юха Метсола из списка травмированных перед игрой с «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, финский вратарь «Салавата Юлаева» получил травму в игре с «Локомотивом» 6 сентября. Метсола травмировался после столкновения с нападающим ярославской команды Даниилом Апальковым. В нынешнем сезоне 29-летний вратарь одержал 2 победы в 3 матчах при коэффициенте надёжности 2,93 и проценте отражённых бросков 89,2.

Матч между «Салават Юлаев» и «Сибирью» состоится сегодня, 18 сентября, в 17.00 по московскому времени. Новосибирский коллектив не набрал ни одного очка.

СпортХоккей Башкортостан
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