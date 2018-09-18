К застройщику «Экопарка «Дубрава» предъявили требования на 770,6 миллиона рублей
К ООО «Адара» — застройщику «Экопарка «Дубрава» (бывший «Тандем-Д») — предъявили требования на сумму 770,59 млн рублей.
Требования основаны на договорах участия в долевом строительстве, следует из единого реестра сведений о банкротствах. Среди них:
- № Д-16А-12П/013/2013 (подземная парковка жилого дома по улице Дубравная от 03.12.2013)
- № Д-16А-14П/046/2015 (подземная парковка жилого дома по улице Дубравная от 30.07.2015)
- № Д-16А-21/001/БС-1, 2,3/2013 (многоквартирный жилой дом по улице Дубравная от 03.12.2013)
Ранее имущество ООО «Адара» оценили в 262,5 млн рублей. Напомним, что в мае Арбитраж РТ запустил начальную процедуру банкротства застройщика «Экопарка «Дубрава». Иск о признании компании банкротом подало ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего — Агентства по страхованию вкладов. Сумма требований составила 2,1 млрд рублей.Недвижимость Татарстан
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