Глушаков заявляет, что не поддерживал критику актера Назарова в адрес Карреры публично

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков опроверг обвинения в прессе о том, что ему понравилось видео актёра Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

«Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своём официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим видео. Это наглая ложь», — написал Глушаков на своей странице в Instagram.



Полузащитник также утверждает, что знает об отображении лайков у своих подписчиков, и добавил, что всё недовольство он высказывает лично. По словам капитана «Спартака», отношения между ним и Каррерой хорошие.

