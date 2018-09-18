Кабмин РФ предложил увеличить тюремный срок за подделку документов до трех лет

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об ужесточении наказания за подделку некоторых документов.

Речь идет о паспорте или служебном удостоверении, к примеру. За подделку таких документов с целью использования или продажи будет грозить до 3 лет тюремного заключения — ранее этот срок составлял 2 года, сообщают «Известия».

Кроме того, согласно проекту, за хранение поддельных документов будет введено уголовное наказание. Также увеличатся штрафы за предоставление ложных данных при изготовлении документов.

Напомним, комитет Госдумы также подготовит законопроект об уголовной ответственности для «черных кредиторов».