Комитет Госдумы подготовит законопроект об уголовной ответственности для черных кредиторов

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку подготовит законопроект о введении уголовной ответственности для «черных кредиторов».

В отличие от тех компаний, которые включены в реестр Центробанка РФ, они выдают микрозаймы под 1000% годовых и используют незаконные методы возвращения долгов.

Сейчас за такие нарушения предусмотрены только штрафы. По мнению экспертов, наказание для «черных кредиторов» должно составлять от двух до пяти лет лишения свободы. Однако окончательного варианта наказания пока нет, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что количество организаций, занимающихся нелегальным кредитованием, увеличилось в два раза по итогам первого полугодия 2018 года.