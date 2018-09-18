Гордума Ижевска определила дату нового конкурса по главе города

Городская дума Ижевска объявила новый конкурс по отбору кандидатов на должность главы Ижевска. Заседание конкурсной комиссии намечено на 15 октября.

На сегодняшней сессии гордума приняла решение, что заявки на участие будут приниматься с 24 сентября по 3 октября.



Отобранных конкурсной комиссией кандидатов должна рассмотреть городская дума и выбрать нового градоначальника.

Состав конкурсной комиссии из 12 человек сформирован из 6 представителей главы Удмуртии и 6 депутатов гордумы. При этом в состав комиссии от гордумы сегодня внесли изменения. Вместо председателя комиссии по бюджету Константина Котова в комиссию вошла вице-спикер гордумы Фания Федорова.

Напомним, первый конкурс по отбору кандидатов стартовал еще в мае, однако заседание комиссии было перенесено с 8 июня на 10 августа. Из 13 кандидатов она отобрала двоих — предпринимателя Константина Сунцова и директора гуманитарного лицея Михаила Черемных, однако гордуму 20 августа не смогла выбрать нового главу города. Ни один из кандидатов не смог набрать минимально необходимого количества голосов. Сунцова поддержали 17 депутатов, Черемных — 10, 6 бюллетеней были признаны недействительными.

Должность главы Ижевска вакантна с начала мая, когда в отставку подал Юрий Тюрин.