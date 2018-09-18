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Власти РФ выделят почти 1 тлрн рублей на поддержку несырьевого экспорта до конца 2024 года — СМИ

05:59, 18.09.2018
Власти РФ выделят почти 1 тлрн рублей на поддержку несырьевого экспорта до конца 2024 года — СМИ
Фото: pixabay.com

Власти РФ выделят почти 1 тлрн рублей на поддержку несырьевого экспорта до конца 2024 года. Об этом говорится в проекте нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».

«Наша цель — качественно увеличить количество экспортеров, привлечь к этому предприятия МСП, провести системную работу по масштабному снижению административных барьеров. В частности, смягчить валютный контроль и отменить уголовную ответственность за его нарушение», — цитируют «Известия» главу Российского экспортного центра Андрея Слепнева.

Ранее стало известно, что рамках госпрограммы вооружения на строительство военной инфраструктуры в ближайшие 10 лет планируется потратить 1 трлн рублей.

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