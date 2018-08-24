Россия потратит 1 триллион рублей на военную инфраструктуру

В рамках госпрограммы вооружения на строительство военной инфраструктуры в ближайшие десять лет планируется потратить 1 трлн рублей. Об этом заявил замминистра обороны России Тимур Иванов.



«Программа начала работать с этого года, первый объем инвестиций уже в работе»,— приводит «Коммерсант» слова Иванова.



Отмечается, что в 2018 году на военную инфраструктуру уже потратили 117 млрд рублей, на которые должны построить 3,5 тыс. зданий и сооружений.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, предполагающий расходы на национальную оборону в размере $716 млрд.