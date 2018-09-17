Тутберидзе о Загитовой: «Ее надо поддержать, она не отобрала медаль, а завоевала»

Тренер Этери Тутберидзе, под руководством которой работает олимпийская чемпионка Алина Загитова, призвала поддержать юную спортсменку.

«Я считаю, что ее сейчас надо поддержать: 16 лет девчонке — ребенок с олимпийской медалью. Она понимает, что весь мир на нее смотрит и ждет: ну, давай, девчонка, что ты теперь сделаешь? И еще то, что она якобы у кого-то что-то отобрала. Она завоевала», — сказала Тутберидзе.

Напомним, ранее Алина Загитова призналась, что боялась порадоваться победе на Олимпиаде из-за Евгении Медведевой, занявшей в Пхенчхане 2-е место.