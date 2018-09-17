Новости происшествий

00:17 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Альметьевске сгорел грузовик — видео

22:52, 17.09.2018
В Альметьевске сгорел грузовик — видео
Фото: скриншот

В Альметьевске сгорел грузовой автомобиль КАМАЗ. Соответствующее видео появилось в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Kazan|Казань Tatarstan ДТП ЧП (@region116.dtp.official) 17 Сен 2018 в 7:47 PDT

По данным соцсети, инцидент произошел сегодня на выезде из села Надырово. Других подробностей о пожаре пока нет.

Ранее в Татарстане при столкновении КАМАЗа и легковушки погибли два человека и еще два пострадали.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты