В Альметьевске сгорел грузовик — видео
В Альметьевске сгорел грузовой автомобиль КАМАЗ. Соответствующее видео появилось в Instagram.
Публикация от Kazan|Казань Tatarstan ДТП ЧП (@region116.dtp.official) 17 Сен 2018 в 7:47 PDT<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«http://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«http://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
По данным соцсети, инцидент произошел сегодня на выезде из села Надырово. Других подробностей о пожаре пока нет.
Ранее в Татарстане при столкновении КАМАЗа и легковушки погибли два человека и еще два пострадали.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым