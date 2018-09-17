В Альметьевске сгорел грузовик — видео

Фото: скриншот

В Альметьевске сгорел грузовой автомобиль КАМАЗ. Соответствующее видео появилось в Instagram.

По данным соцсети, инцидент произошел сегодня на выезде из села Надырово. Других подробностей о пожаре пока нет.



Ранее в Татарстане при столкновении КАМАЗа и легковушки погибли два человека и еще два пострадали.