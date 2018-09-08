В Татарстане при столкновении КАМАЗа и легковушки два человека погибли и два пострадали

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В Нижнекамском районе в результате ДТП с грузовиком и легковым автомобилем два человека погибли, еще двое пострадали.

Инцидент произошел 7 сентября в 18:30 на автодороге Шереметьевка-Кормалы. Водитель автомобиля ВАЗ 2107 при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем КАМАЗ, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

На место выехал начальник ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.



Ранее в Мензелинском районе республики LADA Priorа въехала в ВАЗ-2107 с прицепом. В результате ДТП погиб водитель ВАЗа. Один пассажир LADA Priorа и два пассажира ВАЗ 2107 получили травмы.