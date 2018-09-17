ТАСС некорректно привело слова Хейли о причастности России к убийству брата Ким Чен Ына — «Медуза»

Информационное агентство ТАСС некорректно процитировало слова постпреда США при ООН Никки Хейли о связях России с Северной Кореей.



«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — приводил якобы слова Хейли ТАСС.

На самом деле, как пишет «Медуза», постпред не обвиняла Россию в причастности к убийству, а лишь отметила, что после него Москва отказалась ужесточать санкции против КНДР.

Отметим, что ТАСС уже удалил заметку о этом.