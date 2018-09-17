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ТАСС некорректно привело слова Хейли о причастности России к убийству брата Ким Чен Ына — «Медуза»

20:54, 17.09.2018
ТАСС некорректно привело слова Хейли о причастности России к убийству брата Ким Чен Ына — «Медуза»
Фото: mil.ru

Информационное агентство ТАСС некорректно процитировало слова постпреда США при ООН Никки Хейли о связях России с Северной Кореей.

«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — приводил якобы слова Хейли ТАСС.

На самом деле, как пишет «Медуза», постпред не обвиняла Россию в причастности к убийству, а лишь отметила, что после него Москва отказалась ужесточать санкции против КНДР.

Отметим, что ТАСС уже удалил заметку о этом.

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