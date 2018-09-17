США обвинили Россию в причастности к убийству брата Ким Чен Ына

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия содействовала убийству брата лидера Северной Кореи, передав КНДР биологические вещества.

«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — заявила она на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по санкциям в отношении Пхеньяна.



Хейли добавила, что Россия также помогает КНДР обходить санкции в отношении поставок нефти, передает ТАСС.

В марте этого года США ввели новые санкции против КНДР за применение химоружия. В Вашингтоне заявили, что власти КНДР использовали для убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Нама запрещенное вещество VX.