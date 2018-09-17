Медведев пообещал усилить ответственность водителей за нарушение ПДД

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о планах правительства страны усилить ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения.

«В части безопасности дорожного движения будет усилена ответственность водителей за нарушения правил дорожного движения с упором на профилактику нарушений, автоматизацию и оснащение профильных служб передовым оборудованием и техническими средствами контроля», — заявил Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.



Среди задач проекта он назвал снижение смертности на дорогах, доведение до 50% доли дорог национального значения, сокращение мест частых ДТП и перегруженных участков дорог.



По словам премьер-министра РФ, сумма затрат на нацпроект «Безопасные и качественные дороги» составит несколько триллионов рублей.

Ранее правительство РФ предложило автоматически списывать со счетов мелкие штрафы за нарушения ПДД.