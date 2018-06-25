Правительство РФ предложило автоматически списывать со счетов мелкие штрафы за нарушения ПДД

Судебные приставы будут взимать штрафы менее 3 тыс. рублей за нарушение ПДД автоматически и без возбуждения исполнительного производства. Об этом сказано в поправках к правительственному законопроекту, который будет рассмотрен в Госдуме во втором чтении.

Отмечается, что банки смогут списывать деньги со счета должника через два дня после получения уведомления от Федеральной службы судебных приставов (ФССП). При этом в течение двух дней должник может оплатить штраф добровольно.



Если денег на счету должника нет или их недостаточно, через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство, передают «Известия».



Эксперты считают, что нововведение может привести к большому количеству ошибок, из-за несовершенства информационных систем российских ведомств. Кроме того, списанный со счета штраф будет сложно обжаловать и вернуть.

Отметим, что по итогам 2017 года в бюджеты регионов поступили более 69,3 млрд рублей, полученных от оштрафованных водителей.