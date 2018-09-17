ФК «Нижний Новгород» пополнил Александр Сапета

ФК «Нижний Новгород» пополнил Александр Сапета, предыдущим клубом которого был «Ростов», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Александр Сапета — воспитанник волгоградского УОР и подмосковного «Мастер-Сатурна». Защищал цвета таких клубов, как «Сатурн», «Динамо» (Москва), «Урал», а также выступал за юношескую и вторую национальные сборные России.

— Впечатления от нового клуба только положительные, — цитирует полузащитника официальный сайт нижегородцев. — Сразу обратил внимание, на каком красавце стадионе мы будем играть. Приятно был удивлен качеством футбольных полей — на борской базе и на стадионе «Локомотив». Думаю, условия для тренировок у «Нижнего Новгорода» получше, чем у некоторых команд Премьер-лиги. Что касается коллектива, то он для меня абсолютно новый. Знаком в команде только с Пашей Игнатовичем. С ним вместе мы играли за московское «Динамо». Хочу помочь нижегородской команде в решении серьезных задач. Буду всё доказывать на футбольном поле. Если же говорить о Нижнем Новгороде, то он мне очень понравился. Я сам родился в городе на Волге и, приехав сюда, будто вернулся к родным пенатам. Верю, что все у меня в Нижнем получится.