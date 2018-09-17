В Пензе 16-летний учащийся колледжа умер после драки со сверстниками

Учащийся колледжа информационных технологий в Пензе умер после драки с двумя сверстниками. Следком завел уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 14 сентября между потерпевшим и одним из его знакомых начался конфликт из-за девушки. Драка началась между приятелем подозреваемого и потерпевшим, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

После драки подросток направился домой. На следующий день молодой человек пошел на занятия в колледж, но ему стало плохо, и он вернулся домой. Родственниками ему была вызвана скорая помощь, однако медицинские работники уже не смогли ему помочь.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы.