Гендиректор «Татнефти» опроверг информацию о массовых сокращениях

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов опроверг информацию о том, что в нефтедобывающей отрасли Татарстана сократят 4,5 тыс. человек.

«В СМИ были опубликованы фейковые новости о массовых сокращениях. Компания «Татнефть» сегодня только наращивает количество рабочих мест. Ни о каких сокращениях в нефтедобывающей отрасли речи не идет», — цитирует Маганова ИА «Татар-информ».



Ранее СМИ сообщали о начале сокращений работников в НГДУ «Татнефти». Однако по словам замминистра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Клары Тазетдиновой, реальных увольнений в «Татнефти» не происходит. Сотрудники переходят из одной структуры в другую без ущерба для их квалификации и заработной платы.