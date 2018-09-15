В Татарстане могут сократить до 4,5 тысячи нефтяников

В ближайшие месяцы в нефтедобывающей отрасли Татарстана произойдут массовые сокращения. Об этом заявила замминистра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Клара Тазетдинова.

«В ближайшие три месяца предстоит сокращение 4,5 тысячи работников, преимущественно в сфере нефтедобычи», — сообщила Тазетдинова.

Она не указала названия нефтяных компаний, но в СМИ уже сообщалось о начале сокращений работников в НГДУ «Татнефти».

При этом «Реальному времени» Тазетдинова рассказала, что реальных увольнений в «Татнефти» не происходит — просто людей переводят из одной структуры в другую без ущерба для их квалификации и заработной платы.

Отметим, что Татарстан по международным стандартам можно причислить к разряду территорий с «экономически активным населением», а уровень безработицы в регионе ниже, чем в среднем по стране. Подробно о рынке труда Татарстана — в материале «Реального времени».