Городской совет Оренбурга сохранил льготы для горожан предпенсионного возраста

Депутаты городского совета Оренбурга сохранили действующие муниципальные льготы для женщин в возрасте от 55 лет и для мужчин в возрасте от 60 лет. Изменения были внесены в закон на очередном заседании 17 сентября.

По словам председателя горсовета Ольги Березневой, независимо от возможных изменений пенсионного законодательства льготы и выплаты оренбуржцы будут получать с конкретного возраста: от 55 лет — для женщин и от 60 лет — для мужчин.

Сохранится также полное освобождение от уплаты земельного налога по одному участку в собственности, сообщили в пресс-службе горсовета.

Напомним, ранее в Госсовете Татарстана предложили увеличить прожиточный минимум пенсионера до 8 232 рублей.