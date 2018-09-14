В Госсовете Татарстана предложили увеличить прожиточный минимум пенсионера до 8 232 рублей

Сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике парламентарии предложили увеличить величину прожиточного минимума пенсионера до 8 232 рублей.

Это будет сделано для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.

Кроме того, члены профильного комитета поддержали законопроект о сохранении льгот гражданам предпенсионного возраста. Он будет рассмотрен в первом чтении на ближайшем заседании Госсовета РТ.

Вносимые изменения позволят сохранить действующий порядок, независимо от установленного пенсионного возраста, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

В августе в Татарстане отказались от индексации прожиточного минимума пенсионера. Ранее в Минэкономики РТ объясняли это тем, что фактическая цена минимального потребительского набора пенсионеров в республике ниже, чем официальный уровень прожиточного минимума.