«Зенит» Семака в гостях победил «Оренбург»

«Зенит» из Санкт-Петербург укрепил лидерство в чемпионате Российской премьер-лиги, обыграв в 7 туре в гостях ФК «Оренбург». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по итогу поединка:



— Сложный матч получился. Всегда для тренера наступает тяжелое время, когда игроки разъезжаются по сборным: кто-то там играет больше, кто-то меньше. Перелеты, эмоциональный фон — сложно перестраиваться потом на чемпионат. Теплая погода стояла сегодня. За исключением начала матча, где соперник, может быть, был поактивнее, оказали некое давление. Смогли забить, имели моменты, чтобы увеличить счет. Когда пропустили, игра стала более сумбурной, поскольку цена ошибки возрастает. И во втором тайме у нас были моменты, чтобы увеличить счет, — сказал наставник.