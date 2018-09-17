Fitch поднял прогноз рейтингов Башнефти до «позитивного»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз рейтингов ПАО «Башнефть» со «стабильного» на «позитивный».

При этом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) «Башнефти» в иностранной и национальной валютах были подтверждены на нижней ступени инвестиционного уровня — «BBB-», — отмечает «Интерфакс».

В Fitch подчеркнули высокий уровень интеграции между «Башнефтью» и «Роснефтью». Также выражена надежда на снижение долговой нагрузки «Роснефти» из-за высоких цен на нефть.

В числе положительных факторов Fitch перечисляет значительную продолжительность потенциальных сроков эксплуатации резервов компании, диверсификацию операций downstream и консервативный подход к долговой нагрузке.

Вместе с тем агентство обращает внимание на то, что запасы нефти компании в Башкирии почти истощены, что может осложнить поддержание стабильной добычи в республике в долгосрочной перспективе.

Напомним, что до продажи «Роснефти» рейтинги «Башнефти» находились ниже инвестиционного уровня. Fitch начал их повышать после покупки башкирской компании.