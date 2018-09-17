Андрей Тихонов: «Мы выглядели безобразно, мы были никакими»

В рамках 7-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги футболисты самарских «Крыльев Советов» разгромно проиграли в Туле «Арсеналу» — 0:4. В составе хозяев два мяча забил Сергей Ткачев, по разу отличились Джорджевич и Бакалов.

Главный тренер самарской команды Андрей Тихонов подвел итог неудачной игре своих подопечных:



— Сегодня у нас многое не получилось. Мы рассыпались после второго гола. «Арсенал» же поймал кураж. Мы долго не могли приспособиться к полю, не смогли найти свою игру. Мы выглядели безобразно, мы были никакими. «Арсенал» же играл здорово, — сказал наставник.