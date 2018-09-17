Активы банковского сектора выросли почти на 4 миллиарда рублей в 2018 году

По итогам восьми месяцев 2018 года активы банковского сектора России выросли на 3,9 млрд рублей и составили 88,7 трлн рублей.



Прирост на 60% был обеспечен увеличением рублевых активов — 2,3 млрд рублей, следует из отчета Банка России «О динамике банковского сектора Российской Федерации». При этом Центробанк зафиксировал снижение долларовых активов — 27,5 млрд рублей (-8,3%).

«В результате активы банковского сектора с устранением влияния валютной переоценки выросли по действующим банкам на 0,9%», — говорится в документе.

Отмечается, что продолжился рост прибыли банковского сектора, однако более низкими темпами по сравнению с прошлым годом.

Напомним, по итогам первого полугодия 2018 года банки страны снизили прибыль до 634 млрд рублей. В чем причины снижения прибыли банков, каковы основные итоги банковской сферы за I полугодие и чего ждать от рынка до конца года — в материале «Реального времени».

