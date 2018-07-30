Новости экономики

00:59 МСК
Новости раздела
Экономика

Число черных кредиторов за год увеличилось вдвое — Центробанк

00:30, 30.07.2018
Число черных кредиторов за год увеличилось вдвое — Центробанк
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Количество организаций, занимающихся нелегальным кредитованием, увеличилось в два раза по итогам первого полугодия 2018 года. Об этом заявили в Банке России.

Регулятор выявил 1,8 тыс. организаций, осуществляющих нелегальное кредитование без лицензии Центробанка. В прошлом году этот показатель составлял 1,3 тыс. организаций, передает РБК.

Рост показателя связан с более эффективной работой по выявлению нелегальных участников рынка. Среди факторов директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях называет более тесное взаимодействие с региональными органами власти, правоохранительными структурами и общественностью.

Наиболее часто кредиторы незаконно используют в названии организаций наименования легальных форм финансовых институтов — например, микрофинансовых организаций.

Ранее сообщалось, что Банк России за I квартал 2018 года обнаружил более 1,3 тыс. нелегальных МФО.

ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок