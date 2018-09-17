В Пермском крае судебные приставы арестовали за долги автосалон Land Rover

В Пермском крае судебные приставы наложили арест на имущество ООО «Юнион-Трейд» из-за задолженности по договору займа.

Арестованная недвижимость, включая земельный участок и автосалон Land Rover, передана на торги. Судом установлена начальная продажная стоимость заложенного имущества: для здания автосалона в размере почти 62 млн рублей, для земельного участка — более 28 млн рублей.

По окончании процедуры принудительной реализации имущества исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением, добавили в пресс-службе судебных приставов.

Напомним, в Ижевске вместо закрывшегося автосалона Jaguar Land Rover появится салон Porsche.