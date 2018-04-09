В Ижевске вместо закрывшегося автосалона Jaguar Land Rover появится салон Porsche

В Ижевске компания «ИТС-авто» откроет салон Porsche. Владельцы рассчитывают переманить часть клиентов закрывшегося автосалона Jaguar Land Rover татарстанского «Транстехсервиса» (ТТС).

Директор «ИТС-авто» Вячеслав Маслов считает, что с закрытием премиального салона его клиенты не смогут получить необходимую помощь в обслуживании автомобилей.

«При какой-то поломке ехать в другой город, лишаться мобильности и терять время — это не то, чего ждут люди, которые покупают автомобиль за 6—7 млн рублей», — приводит слова предпринимателя «Коммерсант».

Эксперты отметили, что рынок премиальных автомобилей в Удмуртии стабилен. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2017 году заметно сократились продажи Land Rover, однако резко выросли продажи Mercedes.