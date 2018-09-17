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Происшествия

Саратовская компания пытается обанкротить казанскую ИК-2

07:16, 17.09.2018
Саратовская компания пытается обанкротить казанскую ИК-2
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ООО «Сплав профиль» из Саратова пытается обанкротить казанское ФКУ «Исправительная колония №2 УФСИН по РТ».

Сумма требований составляет почти 1,9 млн рублей. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным с сайта компании, она занимается кровельными работами.

Напомним, ООО «Торговый Дом «Стальинвест» из Нижнего Новгорода ранее подало иск о признании банкротом ИК №5 в Зеленодольском районе Татарстана. Торговый дом является поставщиком в несколько колоний.

ПроисшествияБизнес Татарстан
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