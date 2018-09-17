Саратовская компания пытается обанкротить казанскую ИК-2
ООО «Сплав профиль» из Саратова пытается обанкротить казанское ФКУ «Исправительная колония №2 УФСИН по РТ».
Сумма требований составляет почти 1,9 млн рублей. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
Согласно данным с сайта компании, она занимается кровельными работами.
Напомним, ООО «Торговый Дом «Стальинвест» из Нижнего Новгорода ранее подало иск о признании банкротом ИК №5 в Зеленодольском районе Татарстана. Торговый дом является поставщиком в несколько колоний.ПроисшествияБизнес Татарстан
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