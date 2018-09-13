В Татарстане поставщик подал иск о банкротстве исправительной колонии
ООО «Торговый Дом «Стальинвест» из Нижнего Новгорода подало иск о признании банкротом ИК №5 в Зеленодольском районе Татарстана. Торговый дом является поставщиком в несколько колоний.
Сумма иска — 786 тыс. рублей. Данные опубликованы в картотеке арбитражных дел.
Кроме того, общество подало иск и к казанской ИК №2. Сумма требований — более 450 тыс. рублей.
Напомним, ранее АС РТ прекратил производство по иску о банкротстве «Казметрострая».ОбществоВласть Татарстан
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