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В Татарстане поставщик подал иск о банкротстве исправительной колонии

07:29, 13.09.2018
В Татарстане поставщик подал иск о банкротстве исправительной колонии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ООО «Торговый Дом «Стальинвест» из Нижнего Новгорода подало иск о признании банкротом ИК №5 в Зеленодольском районе Татарстана. Торговый дом является поставщиком в несколько колоний.

Сумма иска — 786 тыс. рублей. Данные опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Кроме того, общество подало иск и к казанской ИК №2. Сумма требований — более 450 тыс. рублей.

Напомним, ранее АС РТ прекратил производство по иску о банкротстве «Казметрострая».

ОбществоВласть Татарстан
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