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Спецслужбы Великобритании ищут еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей» — СМИ

15:31, 16.09.2018
Спецслужбы Великобритании ищут еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей» — СМИ
Фото: pxhere.com

Правоохранительные органы Великобритании ищут двух новых подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Двое мужчин встречались в Солсбери с «отравителями» Скрипалей — Александром Петровым и Русланом Бошировым, передает Mirror со ссылкой на источник.

Отмечается, что один из них является сотрудником посольства. При этом не уточняется, какой именно страны. Второй подозреваемый работает врачом и должен был проследить, чтобы Петров и Боширов в ходе операции «не отравились сами».

Ранее авторы совместного расследования Bellingcat и The Insider пришли к выводу, что Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб.

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