АвтоВАЗ показал интерьер Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ опубликовал официальные фотографии салона седана Lada Vesta Sport, который дебютирует 29 августа в рамках Московского автосалона (ММАС-2018).

Одновременно стартуют и продажи машин, которые уже начали поступать в дилерские центры, говорится в сообщении компании.

Интерьер машины исполнен в темных тонах с красными акцентами в виде вставок и прострочки кресел. В машине предусмотрена красная подсветка педалей и приборной панели. Стойки кузова и потолок в Vesta Sport обиты черным материалом.

Отмечается, что модель получила новые сиденья со спортивной направленностью, также появилась боковая поддержка.

Напомним, внешний вид спортивной версии седана Lada Vesta, прототипом которой стал одноименный концепт-кар Vesta Sport Concept, АвтоВАЗ представил в июле.