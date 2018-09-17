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Археологи обнаружили нового сфинкса в Египте

02:30, 17.09.2018
Археологи обнаружили нового сфинкса в Египте
Фото: pixabay.com

Египетская археологических миссия, которая работала над проектом снижения уровня грунтовых вод в храме недалеко от Асуана обнаружила статую сфинкса из песчаника.

Генеральный секретарь Верховного совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири объяснил, что статуя скорее всего относится к эпохе Птолемеев (331 до нашей эры — 31 год нашей эры), передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство по делам древностей Египта.

Отмечается, что сфинкса нашли на юго-восточной стороне храма в городе Ком-Омбо, в том же месте, где два месяца назад была обнаружена скульптура Птолемея V.

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