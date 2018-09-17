ОАЭ введут визы сроком на 5 лет для иностранных пенсионеров

ОАЭ вводят специальные пятилетние визы для вышедших на пенсию иностранцев в возрасте от 55 лет.



Чтобы иметь право на пятилетнюю визу, неработающему иностранцу пенсионного возраста надо иметь в ОАЭ недвижимость стоимостью не менее 2 млн дирхамов (545 тыс. долларов), сбережения в размере не менее 1 млн дирхамов (272 тыс. долларов) или постоянный доход не менее 20 дирхамов в месяц (5,45 тыс. долларов), передает РИА «Новости».

Отмечается, что новые пятилетние визы вступят в силу с 2019 года.



Ранее в Казани Россия и ОАЭ подписали договор об отмене визового режима между странами.

