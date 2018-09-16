В Рослесхозе предложили централизовать полномочия по тушению лесных пожаров

Глава Рослесхоза Иван Валентик заявил, полномочия по тушению лесных пожаров необходимо передать на федеральный уровень. В настоящее время решения принимаются на региональном уровне, что «не всегда эффективно».



«Если субъект Российской Федерации не в состоянии самостоятельно справиться с лесопожарной ситуацией, значит, ему необходимо помочь, сняв с него полномочия, которые он не может исполнять», — цитирует ТАСС Валентика.

По его словам, в 2018 году пожароопасный сезон в лесах начался рекордно рано. Первый пожар был зафиксирован 7 января в Приморском крае. Всего к сентябрю ликвидировали 69 лесных пожаров на площади более 430 тыс. га.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и Иван Валентик вручили ключи от 64 новых служебных автомобилей работникам лесного хозяйства республики.