Президент Татарстана и глава Рослесхоза вручили лесникам ключи от 64 автомобилей

Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик вручили ключи от 64 новых служебных автомобилей работникам лесного хозяйства республики.

«В преддверии Дня работников леса мы вручаем нашим лесничествам новые автомобили. Уверен, что данная техника позволит повысить эффективность вашей работы и оперативно реагировать на различные вызовы», — сказал глава РТ.

По слова Валентика, федеральное ведомство продолжит содействие лесному хозяйству Татарстана. Так, в следующем году финансирование данной отрасли будет увеличено более чем на 20 млн рублей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

«Мы также договорились о возможности оснащения пожарно-химической станции 3-го типа в одном из районов республики, о финансировании дополнительных санитарно-оздоровительных мероприятий и ряде других вопросов», — сказал он.

Ранее Минниханов в Казани встретился с главой Рослесхоза.