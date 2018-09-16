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Казань наряду с Нью-Йорком может получить премию за городские инновации

23:31, 16.09.2018
Казань наряду с Нью-Йорком может получить премию за городские инновации
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань вошла в финальный шорт-лист претендентов на получение IV международной премии Гуанчжоу за городские инновации.

Кроме столицы Татарстана на премию претендуют Нью-Йорк, Сидней, Гвадалахара, Милан и другие города, говорится на сайте премии.

Лучшим проектом Казани признали проект Комитета экономического развития «Общественно-экономическое развитие г. Казани».

Ранее сообщалось, что Казань вошла в десятку лучших городов, где российские туристы хотели бы провести новогодние каникулы 2019 года.

ОбществоКультура Татарстан
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