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Казань вошла в топ-10 городов для путешествий на Новый год

21:54, 11.09.2018
Казань вошла в топ-10 городов для путешествий на Новый год
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань вошла в десятку лучших городов, где российские туристы хотели бы провести новогодние каникулы 2019 года. Первые места рейтинга заняли Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

Казань оказалась в рейтинге на десятом месте, говорится в сообщении мэрии Казани. При этом по сравнению с прошлым годом количество интересующихся отдыхом в столице Татарстана возросло, а цены на авиабилеты незначительно, но снизились.

При исследовании брались в расчет запросы на сервисе путешествий Туту.ру с июня по сентябрь 2018 года на авиабилеты с вылетами из Москвы в конце декабря и прилетом в начале января.

ОбществоКультура Татарстан
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