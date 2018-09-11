Казань вошла в топ-10 городов для путешествий на Новый год

Казань вошла в десятку лучших городов, где российские туристы хотели бы провести новогодние каникулы 2019 года. Первые места рейтинга заняли Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.



Казань оказалась в рейтинге на десятом месте, говорится в сообщении мэрии Казани. При этом по сравнению с прошлым годом количество интересующихся отдыхом в столице Татарстана возросло, а цены на авиабилеты незначительно, но снизились.

При исследовании брались в расчет запросы на сервисе путешествий Туту.ру с июня по сентябрь 2018 года на авиабилеты с вылетами из Москвы в конце декабря и прилетом в начале января.