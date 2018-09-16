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Происшествия

Во время празднования Дня города в Саратове байкеры подрались с автомобилистами

20:20, 16.09.2018

Во время празднования Дня города в Саратове мотоциклисты и автолюбители устроили драку.

Инцидент произошел 15 сентября во время прохождения военной техники и мотоциклов в сопровождении нарядов ДПС. Во время движения по улице Максима Горького в колонну встроился отечественный автомобиль. В результате случился конфликт между байкером и водителем, после чего началась драка, пишет «Комсомольская правда — Саратов».

Потасовку разняли сотрудники правопорядка. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, ранее в Ижевске хоккейный матч закончился массовой дракой игроков и тренеров.

Происшествия
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