В Ижевске хоккейный матч закончился массовой дракой игроков и тренеров

Массовая драка игроков и тренеров произошла в конце хоккейного матча между пермским клубом «Молот-Прикамье» и нефтекамской командой «Торос». Игра проходила в Ижевске 11 августа в рамках ВХЛ.

После матча, который закончился 4:2 в пользу команды из Нефтекамска, на льду началась потасовка «три на три». Судьи пытались растащить игроков, но позже драка продолжилась на скамейке запасных.

В конфликте участвовал и наставник пермяков Дмитрий Крамаренко, который подрался со старшим тренером «Тороса» Денисом Хлыстовым. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что МОК может исключить хоккей из программы Олимпийских игр.