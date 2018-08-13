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В Ижевске хоккейный матч закончился массовой дракой игроков и тренеров

09:13, 13.08.2018
В Ижевске хоккейный матч закончился массовой дракой игроков и тренеров
Фото: hc-molot.ru

Массовая драка игроков и тренеров произошла в конце хоккейного матча между пермским клубом «Молот-Прикамье» и нефтекамской командой «Торос». Игра проходила в Ижевске 11 августа в рамках ВХЛ.

После матча, который закончился 4:2 в пользу команды из Нефтекамска, на льду началась потасовка «три на три». Судьи пытались растащить игроков, но позже драка продолжилась на скамейке запасных.

В конфликте участвовал и наставник пермяков Дмитрий Крамаренко, который подрался со старшим тренером «Тороса» Денисом Хлыстовым. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что МОК может исключить хоккей из программы Олимпийских игр.

СпортХоккей Удмуртия
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