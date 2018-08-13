В Ижевске хоккейный матч закончился массовой дракой игроков и тренеров
Массовая драка игроков и тренеров произошла в конце хоккейного матча между пермским клубом «Молот-Прикамье» и нефтекамской командой «Торос». Игра проходила в Ижевске 11 августа в рамках ВХЛ.
После матча, который закончился 4:2 в пользу команды из Нефтекамска, на льду началась потасовка «три на три». Судьи пытались растащить игроков, но позже драка продолжилась на скамейке запасных.
В конфликте участвовал и наставник пермяков Дмитрий Крамаренко, который подрался со старшим тренером «Тороса» Денисом Хлыстовым. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Напомним, ранее стало известно, что МОК может исключить хоккей из программы Олимпийских игр.СпортХоккей Удмуртия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым