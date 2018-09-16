«Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:1

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.



Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Нефтехимика». В составе нижнекамцев забил Павел Куликов, дубль реализовал Йоонас Няттинен. У «Салавата Юлаева» точным броском отметился Дмитрий Кугрышев.

В следующем матче уфимская команда встретится с «Сибирью» 18 сентября. Нижнекамцы проведут встречу с казанским «Ак Барсом» 21 сентября.

Ранее «Нефтехимик» обыграл в гостях новосибирскую «Сибирь» со счетом 3:4. «Салават Юлаев» в предыдущей встрече в серии буллитов уступил казанскому «Ак Барсу».