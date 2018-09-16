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«Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:1

16:54, 16.09.2018
«Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:1
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Нефтехимика». В составе нижнекамцев забил Павел Куликов, дубль реализовал Йоонас Няттинен. У «Салавата Юлаева» точным броском отметился Дмитрий Кугрышев.

В следующем матче уфимская команда встретится с «Сибирью» 18 сентября. Нижнекамцы проведут встречу с казанским «Ак Барсом» 21 сентября.

Ранее «Нефтехимик» обыграл в гостях новосибирскую «Сибирь» со счетом 3:4. «Салават Юлаев» в предыдущей встрече в серии буллитов уступил казанскому «Ак Барсу».

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