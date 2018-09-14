«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» со счетом 4:3
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл в гостях новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 3:4.
Хет-трик в составе гостей оформил Юусо Пуустинен, еще одну шайбу забил Дамир Шарипзянов.
Следующую игру нижнекамцы проведут 16 сентября против уфимского «Салавата Юлаева».
Ранее «Нефтехимик» обыграл в гостях «Барыс» из Астаны. Игра закончилась в овертайме со счетом 4:5.СпортХоккей Татарстан
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