Новости спорта

18:22 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» со счетом 4:3

18:02, 14.09.2018
«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» со счетом 4:3
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл в гостях новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 3:4.

Хет-трик в составе гостей оформил Юусо Пуустинен, еще одну шайбу забил Дамир Шарипзянов.

Следующую игру нижнекамцы проведут 16 сентября против уфимского «Салавата Юлаева».

Ранее «Нефтехимик» обыграл в гостях «Барыс» из Астаны. Игра закончилась в овертайме со счетом 4:5.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты