Британские СМИ сообщили о вечеринке «отравителей» Скрипалей с проституткой и наркотиками

Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, провели «шумную» ночь в лондонском CityStay Hotel.

Один из постояльцев отеля рассказал, что в ночь перед отравлением Скрипалей из комнаты, где проживали россияне, доносился запах марихуаны.

«Позже там была женщина. Я думаю, что проститутка. У них был секс. Несомненно. Я слышал, что они очень громко и долго занимались сексом», — приводит слова постояльца The Sun.

По словам гостя отеля, он пожаловался на Петрова и Боширова администрации.

Ранее сообщалось, что журналисты американских СМИ позвонили в Минобороны РФ по телефону из анкеты Александра Петрова. Генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный считает, что они смогли «дозвониться» в российское ведомство, так как это выгодно Евросоюзу из-за введения новых антироссийских санкций.