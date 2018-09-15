Журналисты дозвонились до Минобороны по телефону из анкеты одного из «отравителей» «Скрипалей»
Журналисты американских СМИ смогли дозвониться до Министерства обороны РФ, набрав номер, указанный на справке ФМС, которую выдали Александру Петрову. Его вместе с Русланом Бошировым подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
«Просто позвонили по указанному номеру — человек на конце линии подтвердил, что это номер Министерства обороны», — написал в Twiiter один из журналистов The Independent Оливер Кэррол
«Я позвонил по номеру телефона в этом паспортном файле подозреваемого в отравлении Александра Петрова, который опубликовал Bellingcat. Человек, который ответил в 3 часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство», — сообщил другой корреспондент ABC News Патрик Ривелл.
Ранее авторы совместного расследования Bellingcat и The Insider пришли к выводу, что Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб.Общество
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