Журналисты дозвонились до Минобороны по телефону из анкеты одного из «отравителей» «Скрипалей»

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Журналисты американских СМИ смогли дозвониться до Министерства обороны РФ, набрав номер, указанный на справке ФМС, которую выдали Александру Петрову. Его вместе с Русланом Бошировым подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

«Просто позвонили по указанному номеру — человек на конце линии подтвердил, что это номер Министерства обороны», — написал в Twiiter один из журналистов The Independent Оливер Кэррол



«Я позвонил по номеру телефона в этом паспортном файле подозреваемого в отравлении Александра Петрова, который опубликовал Bellingcat. Человек, который ответил в 3 часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство», — сообщил другой корреспондент ABC News Патрик Ривелл.

Ранее авторы совместного расследования Bellingcat и The Insider пришли к выводу, что Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб.